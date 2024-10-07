Киевщина ночью и утром подверглась ракетно-дроновой атаке: без пострадавших, обломки сбитых целей упали в 4-х районах

российские войска ночью и утром 7 октября атаковали беспилотниками и ракетами Киевскую область. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет. Падения обломков сбитых целей фиксируются в 4-х районах. Об этом в понедельник сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Враг не прекращает атаки на Киевскую область. Сегодня ночью и утром наш регион был атакован ударными дронами и ракетами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет - написал Кравченко в Facebook.

По словам главы ОВА, падение обломков сбитых целей фиксируются в 4-х районах области. В результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены три частных дома, складское помещение и два автомобиля.

Как отметил Кравченко, повреждения домов незначительные - выбиты окна и двери.

Пожары, которые возникли в результате падения обломков, уже ликвидировали.

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