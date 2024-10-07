Киевщина ночью и утром подверглась ракетно-дроновой атаке: без пострадавших, обломки сбитых целей упали в 4-х районах
Киев • УНН
Ночью и утром 7 октября российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками и ракетами. Обломки сбитых целей повредили три частных дома, склад и два автомобиля в 4-х районах, но пострадавших нет.
российские войска ночью и утром 7 октября атаковали беспилотниками и ракетами Киевскую область. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет. Падения обломков сбитых целей фиксируются в 4-х районах. Об этом в понедельник сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Враг не прекращает атаки на Киевскую область. Сегодня ночью и утром наш регион был атакован ударными дронами и ракетами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет
По словам главы ОВА, падение обломков сбитых целей фиксируются в 4-х районах области. В результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждены три частных дома, складское помещение и два автомобиля.
Как отметил Кравченко, повреждения домов незначительные - выбиты окна и двери.
Пожары, которые возникли в результате падения обломков, уже ликвидировали.
Над Украиной сбили два "Кинжала" и 32 ударных дрона7 октября 2024, 08:20 • 5618 просмотров