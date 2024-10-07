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Київщина вночі та вранці зазнала ракетно-дронової атаки: без постраждалих, уламки збитих цілей впали в 4-х районах

Київщина вночі та вранці зазнала ракетно-дронової атаки: без постраждалих, уламки збитих цілей впали в 4-х районах

Київ • УНН

 • 13226 перегляди

Вночі та вранці 7 жовтня російські війська атакували Київську область безпілотниками та ракетами. Уламки збитих цілей пошкодили три приватні будинки, склад та два автомобілі в 4-х районах, але постраждалих немає.

російські війська вночі та вранці 7 жовтня атакували безпілотниками та ракетами Київську область. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає. Падіння уламків збитих цілей фіксуються в 4-х районах. Про це у понеділок повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН

Ворог не припиняє атаки на Київщину. Сьогодні вночі та зранку наш регіон був атакований ударними дронами та ракетами. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає

- написав Кравченко у Facebook.

За словами очільника ОВА, падіння уламків збитих цілей фіксуються в 4-х районах області. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено три приватні будинки, складське приміщення та два автомобілі.

Як зазначив Кравченко, пошкодження будинків незначні – вибиті вікна та двері.

Пожежі, які виникли внаслідок падіння уламків, вже ліквідували.

Над Україною збили два "Кинджали" та 32 ударні дрони07.10.24, 11:20 • 17741 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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