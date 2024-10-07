Над Україною збили два "Кинджали" та 32 ударні дрони
Київ • УНН
У ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну понад 80 повітряними цілями, включаючи ракети "Кинджал". Сили ППО збили 34 цілі, в тому числі 2 "Кинджали" та 32 ударні БпЛА.
росія вночі та вранці атакувала Україну понад 80 повітряними цілями, включаючи ракети "Кинджал". Сили ППО збили 34 цілі, в тому числі 2 "Кинджали" та 32 ударні БпЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, у ніч на 7 жовтня (із 20.00 06.10 по 8.30.00 07.10) противник задав удару по Україні балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними БпЛА (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – рф).
Близько 08.20 год ворог завдав удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області (аеродром вильоту – Саваслєйка).
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 80-ти повітряних цілей: повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Київщині та 32 ворожих ударних БпЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях. Зафіксовано декілька влучань ворожих ударних БпЛА у прифронтовій Харківщині. Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області
Окрім того, 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.
"Один БпЛА – в повітрі. Бойова робота триває!" - вказали у ПС ЗСУ.