Над Украиной сбили два "Кинжала" и 32 ударных дрона

россия ночью и утром атаковала Украину более 80 воздушными целями, включая ракеты "Кинжал". Силы ПВО сбили 34 цели, в том числе 2 "Кинжала" и 32 ударных БПЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в ночь на 7 октября (с 20.00 06.10 по 8.30.00 07.10) противник нанес удар по Украине баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей, а также ударными БпЛА (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск - рф).

Около 08.20 враг нанес удар тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" с трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тамбовской области (аэродром вылета - Саваслейка).

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 80-ти воздушных целей: воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя подтверждено сбитие двух аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области и 32 вражеских ударных БпЛА в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Зафиксировано несколько попаданий вражеских ударных БпЛА в прифронтовой Харьковской области. Один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области