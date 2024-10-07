Над Украиной сбили два "Кинжала" и 32 ударных дрона

ukenru
Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
  •  105837 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  178384 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  197858 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  197260 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  184886 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  133700 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  114879 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  125634 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  124453 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124513 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики на ВОТ заставляют "волонтерить" местное население в рядах "народных дружин" - Сопротивление

Захватчики на ВОТ заставляют "волонтерить" местное население в рядах "народных дружин" - Сопротивление

  •  98453 просмотра
На Закарпатье пограничники обнаружили авто, которое разыскивает Интерпол

На Закарпатье пограничники обнаружили авто, которое разыскивает Интерпол

  •  96622 просмотра
В Запорожской области построят восьмую подземную школу

В Запорожской области построят восьмую подземную школу

  •  108163 просмотра
Трамп на первой встрече с путиным спросил о поставках оружия Украине - NYT

Трамп на первой встрече с путиным спросил о поставках оружия Украине - NYT

  •  110235 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

  •  121652 просмотра
публикации
Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

  •  5574 просмотра
Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

Три ничьи в туре, покер Судакова, сенсация в Ровно - результат 9 тура УПЛ

  •  88342 просмотра
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

4 октября 2024, 13:42  •  163982 просмотра
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

3 октября 2024, 14:36  •  178697 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  189315 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

  •  121652 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  102643 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  101089 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  106331 просмотра
Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

5 октября 2024, 01:40  •  104746 просмотра
Актуальное
Над Украиной сбили два "Кинжала" и 32 ударных дрона

Над Украиной сбили два "Кинжала" и 32 ударных дрона

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 08:20  •  5409 просмотра

Read in English

В ночь на 7 октября россия атаковала Украину более 80 воздушными целями, включая ракеты «Кинжал». Силы ПВО сбили 34 цели, в том числе 2 «Кинжала» и 32 ударных БпЛА.

россия ночью и утром атаковала Украину более 80 воздушными целями, включая ракеты "Кинжал". Силы ПВО сбили 34 цели, в том числе 2 "Кинжала" и 32 ударных БПЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в ночь на 7 октября (с 20.00 06.10 по 8.30.00 07.10) противник нанес удар по Украине баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-59, ракетой неустановленного типа из Курской и Белгородской областей, а также ударными БпЛА (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск - рф).

Около 08.20 враг нанес удар тремя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" с трех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тамбовской области (аэродром вылета - Саваслейка).

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 80-ти воздушных целей: воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя подтверждено сбитие двух аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области и 32 вражеских ударных БпЛА в Николаевской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Зафиксировано несколько попаданий вражеских ударных БпЛА в прифронтовой Харьковской области. Один из трех "Кинжалов" попал в районе аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области

- сообщили в ВС ВСУ.

Кроме того, 37 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется.

"Один БПЛА - в воздухе. Боевая работа продолжается!" - указали в ВС ВСУ.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dneprДнепр
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 "Кинжал"
starokonstantinovСтароконстантинов
kkh-59Кх-59
9k720-iskander9К720 Искандер
mih-31-mikoianaМиГ-31
ukrainaУкраина
chernigovЧернигов
poltavaПолтава
nikolaevНиколаев
sumyСумы
kievКиев
kharkivХарьков