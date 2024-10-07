Еще плюс 1160 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов. За сутки враг потерял 1160 военных, 14 танков и другую технику. Общие потери рф с 24.02.22 достигли около 661630 человек.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 661630 человек, 8933 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 661630 (+1160) человек
- танков - 8933 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 17710 (+31) ед,
- артиллерийских систем - 19156 (+64) ед,
- РСЗО - 1223 (+7) ед,
- средства ППО - 972 (+2) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16643 (+65),
- крылатые ракеты - 2615 (+2),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 26102 (+96) ед,
- специальная техника - 3364 (+1)
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