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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф нанесли более 300 ударов по Запорожской области - ОВА

Войска рф нанесли более 300 ударов по Запорожской области - ОВА

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 04:36  •  2941 просмотра

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Оккупанты атаковали Запорожскую область, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию. Зафиксировано 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В течение суток оккупанты нанесли 316 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

  • Войска рф осуществили 6 авиационных ударов по Малым Щербакам, Малой Токмачке и Левадному.
  • 174 БпЛА различной модификации атаковали Степногорск, Лобково, Гуляйполе, Малиновку, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку и Левадное.
  • 8 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку и Новоандреевку.
  • 128 артобстрелов нанесено по территории  Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

В ОВА также сообщили, что поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

рф запустила рекордное количество дронов по Украине в сентябре - британская разведка23 октября 2024, 13:07 • 13453 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
ivan-fedorov-politykИван Федоров
ukrainaУкраина