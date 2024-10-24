Войска рф нанесли более 300 ударов по Запорожской области - ОВА
Киев • УНН
Оккупанты атаковали Запорожскую область, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию. Зафиксировано 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
В течение суток оккупанты нанесли 316 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
- Войска рф осуществили 6 авиационных ударов по Малым Щербакам, Малой Токмачке и Левадному.
- 174 БпЛА различной модификации атаковали Степногорск, Лобково, Гуляйполе, Малиновку, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку и Левадное.
- 8 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку и Новоандреевку.
- 128 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
В ОВА также сообщили, что поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
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