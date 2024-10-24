Войска рф нанесли более 300 ударов по Запорожской области - ОВА

В течение суток оккупанты нанесли 316 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

Войска рф осуществили 6 авиационных ударов по Малым Щербакам, Малой Токмачке и Левадному.

174 БпЛА различной модификации атаковали Степногорск, Лобково, Гуляйполе, Малиновку, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку и Левадное.

8 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку и Новоандреевку.

128 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

В ОВА также сообщили, что поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

рф запустила рекордное количество дронов по Украине в сентябре - британская разведка