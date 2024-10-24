На Херсонщине россияне ударили по сотовой вышке и энергоинфраструктуре, за сутки двое погибших

российские войска за прошедшие сутки, 23 октября, обстреляли 25 населенных пунктов Херсонщины. В частности, нанесли удар по критической и энергетической инфраструктуре. В результате вражеских атак два человека погибли, еще семеро - получили ранения. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Антоновка, Садовое, Чернобаевка, Никольское, Инженерное, Приднепровское, Велетенское, Кизомыс, Белозерка, Широкая Балка, Томина Балка, Разлив, Новодмитровка, Александровка, Станислав, Софиевка, Зимовник, Берислав, Шляховое, Новоалександровка, Милово, Нововоронцовка, Львовское, Одрадокаменка.

российские военные, как сообщается, попали в сотовую башню, два образовательных учреждения, админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 9 многоэтажек и 29 частных домов. Также оккупанты били по критической и энергетической инфраструктуре, повредили линию электропередач, газопровод, АЗС, частные гаражи и автомобили.

«Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 - получили ранения», - написал Прокудин в Telegram.

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