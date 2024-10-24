На Херсонщине россияне ударили по сотовой вышке и энергоинфраструктуре, за сутки двое погибших

ukenru
Эксклюзив
Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
  •  112111 просмотра

Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

Эксклюзив
Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать
  •  124307 просмотра

Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать

Эксклюзив
С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток
  •  124915 просмотра

С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток

Эксклюзив
Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф
  •  123091 просмотра

Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф

Эксклюзив
В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью
  •  113964 просмотра

В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью

Эксклюзив
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
  •  137163 просмотра

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

Эксклюзив
Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны
23 октября 2024, 06:25  •  115708 просмотра

Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны

УНН ищет редактора ленты новостей
22 октября 2024, 13:16  •  136651 просмотра

УНН ищет редактора ленты новостей

Эксклюзив
Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт
22 октября 2024, 13:03  •  138767 просмотра

Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

Эксклюзив
Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа
22 октября 2024, 11:46  •  138440 просмотра

Бровары инвестируют в безопасность: в городе скоро появится современная начальная школа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Они будут законной целью ВСУ": Белый дом подтвердил отправку 3000 военных в КНДР

"Они будут законной целью ВСУ": Белый дом подтвердил отправку 3000 военных в КНДР

  •  64968 просмотра
Против приглашения Украины в НАТО выступают семь стран - Politico

Против приглашения Украины в НАТО выступают семь стран - Politico

  •  72396 просмотра
В Киеве работает противовоздушная оборона - КГВА

В Киеве работает противовоздушная оборона - КГВА

  •  52175 просмотра
Зарабатывали ежемесячно 10 тысяч долларов: в Тернопольской области будут судить группу наркоторговцев

Зарабатывали ежемесячно 10 тысяч долларов: в Тернопольской области будут судить группу наркоторговцев

  •  43065 просмотра
Орбан обвинил ЕС в попытке "свергнуть" его правительство в Венгрии

Орбан обвинил ЕС в попытке "свергнуть" его правительство в Венгрии

  •  32492 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

  •  126281 просмотра
Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

  •  126859 просмотра
НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

  •  128082 просмотра
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
Эксклюзив

  •  137173 просмотра
НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

НАБУ объявило очередной тендер: будут учиться выбрасывать мусор

22 октября 2024, 10:36  •  164465 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов

В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов

  •  36437 просмотра
Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

  •  101225 просмотра
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

21 октября 2024, 19:10  •  113033 просмотра
Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя: видео

21 октября 2024, 15:09  •  114230 просмотра
21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября: Всемирный день йододефицита, Международный день начос

21 октября 2024, 03:07  •  141279 просмотра
Актуальное
На Херсонщине россияне ударили по сотовой вышке и энергоинфраструктуре, за сутки двое погибших

На Херсонщине россияне ударили по сотовой вышке и энергоинфраструктуре, за сутки двое погибших

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 06:01  •  4439 просмотра

Read in English

Российские войска нанесли удары по критической и энергетической инфраструктуре Херсонской области. В результате обстрелов погибли два человека, семеро - травмировались.

российские войска за прошедшие сутки, 23 октября, обстреляли 25 населенных пунктов Херсонщины. В частности, нанесли удар по критической и энергетической инфраструктуре. В результате вражеских атак два человека погибли, еще семеро - получили ранения. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Херсон, Антоновка, Садовое, Чернобаевка, Никольское, Инженерное, Приднепровское, Велетенское, Кизомыс, Белозерка, Широкая Балка, Томина Балка, Разлив, Новодмитровка, Александровка, Станислав, Софиевка, Зимовник, Берислав, Шляховое, Новоалександровка, Милово, Нововоронцовка, Львовское, Одрадокаменка.

российские военные, как сообщается, попали в сотовую башню, два образовательных учреждения, админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 9 многоэтажек и 29 частных домов. Также оккупанты били по критической и энергетической инфраструктуре, повредили линию электропередач, газопровод, АЗС, частные гаражи и автомобили.

«Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 - получили ранения», - написал Прокудин в Telegram.

Войска рф нанесли более 300 ударов по Запорожской области - ОВА24 октября 2024, 04:36 • 13876 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
chernobaevkaЧернобаевка
telegramТелеграмма
beryslavБерислав
khersonХерсон