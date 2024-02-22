Херсонщину росіяни обстріляли 47 разів, завдали ракетний удар по Чорнобаївці, є поранені
Київ • УНН
За минулу добу російські війська випустили 156 снарядів по Херсонській області, в результаті обстрілів житлових кварталів поранення отримали три людини.
Російські війська за минулу добу 47 разів обстріляли Херсонську область, у тому числі завдали ракетний удар по Чорнобаївці, відомо про трьох поранених у регіоні, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 156 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, БпЛА та авіації. По Чорнобаївці завдав ракетного удару
З його слів, по місту Херсон ворог спрямував 34 снаряди.
Прокудін додав, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; складське приміщення у Херсонському районі; стільникову вежу у Бериславському районі.
"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", - повідомив він.
Повітряні Сили збили 8 із 10 "шахедів" уночі22.02.24, 07:16 • 25751 перегляд