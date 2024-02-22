Повітряні Сили збили 8 із 10 "шахедів" уночі
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що збили 8 російських безпілотників "Шахід" з 10, запущених вночі над кількома регіонами на сході та півдні України.
Вісім ударних безпілотників росіян збили українські військові у ніч на 22 лютого в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається що противник атакував десятьма ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ – рф та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.
Вісім безпілотників було знищено.
росіяни запустили кілька груп "шахедів" на Полтавщині: в ОВА повідомили наслідки 21.02.24, 23:11 • 31718 переглядiв