Повітряні Сили збили 8 із 10 "шахедів" уночі

Вісім ударних безпілотників росіян збили українські військові у ніч на 22 лютого в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, передає УНН.

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Зазначається що противник атакував десятьма ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ – рф та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Вісім безпілотників було знищено.

росіяни запустили кілька груп "шахедів" на Полтавщині: в ОВА повідомили наслідки