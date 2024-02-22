Воздушные Силы сбили 8 из 10 "шахедов" ночью

Восемь ударных беспилотников россияне сбили украинские военные в ночь на 22 февраля в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается что противник атаковал десятью ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - рф и противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Восемь беспилотников были уничтожены.

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