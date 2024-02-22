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Воздушные Силы сбили 8 из 10 "шахедов" ночью

Воздушные Силы сбили 8 из 10 "шахедов" ночью

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 05:16  •  6992 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что сбили 8 российских беспилотников "Шахид" из 10, запущенных ночью над несколькими регионами на востоке и юге Украины.

Восемь ударных беспилотников россияне сбили украинские военные в ночь на 22 февраля в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается что противник атаковал десятью ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - рф и противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Восемь беспилотников были уничтожены.

россияне запустили несколько групп "шахедов" на Полтавщине: в ОВА сообщили последствия21 февраля 2024, 21:11 • 23823 просмотра

Лилия Подоляк

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Повітряні Сили збили 8 із 10 "шахедів" уночі
Ukrainian Air Force shoots down 8 out of 10 "Shahed" at night
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