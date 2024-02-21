россияне запустили несколько групп "шахедов" на Полтавщине: в ОВА сообщили последствия
Киев • УНН
Российские беспилотники атаковали Полтавскую область, но, по предварительным сообщениям главы областной администрации, не вызвали никаких жертв или повреждений.
Войска РФ атаковали Полтавскую область несколькими группами беспилотников. Предварительно, травмированных и разрушений нет, сообщил руководитель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
Детали
Оккупанты атаковали Полтавщину несколькими группами БпЛА. Звуки взрывов слышали в Миргородском районе. По предварительной информации жертв и пострадавших нет, разрушений также
Ранее мы сообщали, что в Миргородской общине на Полтавщине были слышны звуки взрывов во время объявленной воздушной тревоги.
В ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете на Полтавщине21 февраля 2024, 08:15 • 24554 просмотра
россияне запустили несколько групп "шахедов" на Полтавщине: в ОВА сообщили последствия
Российские беспилотники атаковали Полтавскую область, но, по предварительным сообщениям главы областной администрации, не вызвали никаких жертв или повреждений.
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