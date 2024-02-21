россияне запустили несколько групп "шахедов" на Полтавщине: в ОВА сообщили последствия

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
  •  123105 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
  •  147738 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
  •  140319 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  167556 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  184158 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  169465 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  194335 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  344227 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  333079 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  373769 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
россияне запустили несколько групп "шахедов" на Полтавщине: в ОВА сообщили последствия

россияне запустили несколько групп "шахедов" на Полтавщине: в ОВА сообщили последствия

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 21:11  •  8068 просмотра

Read in English

Российские беспилотники атаковали Полтавскую область, но, по предварительным сообщениям главы областной администрации, не вызвали никаких жертв или повреждений.

Войска РФ атаковали Полтавскую область несколькими группами беспилотников. Предварительно, травмированных и разрушений нет, сообщил руководитель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

Детали

Оккупанты атаковали Полтавщину несколькими группами БпЛА. Звуки взрывов слышали в Миргородском районе. По предварительной информации жертв и пострадавших нет, разрушений также

написал председатель ОВА.

Ранее мы сообщали, что в Миргородской общине на Полтавщине были слышны звуки взрывов во время объявленной воздушной тревоги.

В ПС ВСУ предупредили о вражеской ракете на Полтавщине21 февраля 2024, 08:15 • 24554 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
poltavaПолтава
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
росіяни запустили кілька груп "шахедів" на Полтавщині: в ОВА повідомили наслідки
Russians launched several groups of "Shahed" in Poltava region: the OVA reported the consequences
Новости по теме

россияне запустили несколько групп "шахедов" на Полтавщине: в ОВА сообщили последствия

Российские беспилотники атаковали Полтавскую область, но, по предварительным сообщениям главы областной администрации, не вызвали никаких жертв или повреждений.

Война •   •  8068 просмотра
россияне запустили несколько групп "шахедов" на Полтавщине: в ОВА сообщили последствия

На Украинских книжных полках за рубежом появилась "История Украины-Руси" Грушевского

Канада передала комплекты 10-томной "Истории Украины-Руси" Михаила Грушевского для проекта "Украинская книжная полка", которые будут размещены в библиотеках за рубежом, сохраняя украинскую историю.

Политика •   •  7889 просмотра
На Украинских книжных полках за рубежом появилась "История Украины-Руси" Грушевского

Россия не имеет преимущества на поле боя - Госдеп

Представитель Госдепартамента заявил, что хотя Россия имеет определенные успехи в войне из-за того, что Украине сначала не хватало оружия, сейчас украинские войска достигли значительного прогресса в противостоянии с российскими военными.

Война •   •  11749 просмотра
Россия не имеет преимущества на поле боя - Госдеп

Украина получит от МВФ почти $900 млн, поскольку помощь США остается приостановленной - Bloomberg

Украина близка к получению 900 миллионов долларов от МВФ в качестве следующего кредитного транша, который поможет профинансировать ее оборону от России и выполнить долговые обязательства.

Война •   •  12171 просмотра
Украина получит от МВФ почти $900 млн, поскольку помощь США остается приостановленной - Bloomberg

На Полтавщине раздаются взрывы

В Миргородской общине Полтавской области в Украине прогремели взрывы, сообщают местные жители.

Война •   •  13455 просмотра
На Полтавщине раздаются взрывы

Проект стратегии восстановления Одесской области готов - посольство Швейцарии

Проект Стратегии восстановления и развития Одесской области был разработан областной администрацией совместно с иностранными партнерами, включая три швейцарско-украинские программы.

Экономика •   •  14329 просмотра
Проект стратегии восстановления Одесской области готов - посольство Швейцарии

Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

Зеленский обновил состав Ставки Верховного главнокомандующего Украины, утвердив новых начальников Генерального штаба и Сухопутных войск, а также уволив командующего Десантно-штурмовых войск.

Война •   •  17748 просмотра
Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего

В США "примерная мать" шестерых детей получила 60 лет тюрьмы за жестокое обращение с детьми

Американский суд приговорил блогера-миллионершу Руби Франке к 60 годам заключения за жестокое обращение с детьми после того, как ее истощенный сын сбежал из дома в поисках еды и воды, а дочь имела следы побоев и недоедания.

Общество •   •  14698 просмотра
В США "примерная мать" шестерых детей получила 60 лет тюрьмы за жестокое обращение с детьми

Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" предложил повысить зарплаты военным до 200 тыс. грн - нардеп

Во время встречи со своей партийной фракцией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военнослужащим, прослужившим на передовой два года, должна быть повышена зарплата до 200 000 гривен.

Война •   •  15989 просмотра
Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" предложил повысить зарплаты военным до 200 тыс. грн - нардеп

В Раде подтвердили, что "слуга народа" Медяник слагает мандат

Народный депутат Вячеслав Медяник из фракции "Слуга народа" сложил свой мандат, что уменьшит количество депутатов в Верховной Раде до нового антирекордного минимума в 400 человек.

Политика •   •  15830 просмотра
В Раде подтвердили, что "слуга народа" Медяник слагает мандат