россияне запустили несколько групп "шахедов" на Полтавщине: в ОВА сообщили последствия

В США "примерная мать" шестерых детей получила 60 лет тюрьмы за жестокое обращение с детьми

Американский суд приговорил блогера-миллионершу Руби Франке к 60 годам заключения за жестокое обращение с детьми после того, как ее истощенный сын сбежал из дома в поисках еды и воды, а дочь имела следы побоев и недоедания.