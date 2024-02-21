росіяни запустили кілька груп "шахедів" на Полтавщині: в ОВА повідомили наслідки
Київ • УНН
Російські безпілотники атакували Полтавську область, але, за попередніми повідомленнями голови обласної адміністрації, не спричинили жодних жертв чи пошкоджень.
Війська РФ атакували Полтавщину кількома групами безпілотників. Попередньо, травмованих та руйнувань немає, повідомив керівник ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
Деталі
Окупанти атакували Полтавщину кількома групами БпЛА. Звуки вибухів чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає, руйнувань також
Раніше ми повідомляли, що у Миргородській громаді на Полтавщині було чутно звуки вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.
У ПС ЗСУ попередили про ворожу ракету на Полтавщині 21.02.24, 10:15 • 27231 перегляд