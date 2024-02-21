росіяни запустили кілька груп "шахедів" на Полтавщині: в ОВА повідомили наслідки

Війська РФ атакували Полтавщину кількома групами безпілотників. Попередньо, травмованих та руйнувань немає, повідомив керівник ОВА Філіп Пронін, передає УНН.

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Окупанти атакували Полтавщину кількома групами БпЛА. Звуки вибухів чули у Миргородському районі. За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає, руйнувань також написав голова ОВА.

Раніше ми повідомляли, що у Миргородській громаді на Полтавщині було чутно звуки вибухів під час оголошеної повітряної тривоги.

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