На Полтавщині лунають вибухи
Київ • УНН
У Миргородській громаді Полтавської області в Україні пролунали вибухи, повідомляють місцеві жителі.
У Миргородській громаді на Полтавщині було чутно звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі, передає УНН. У регіоні оголошена повітряна тривога.
Деталі
До цього Повітряні Сили ЗСУ попереджали про запущені декілька груп ударних БпЛА росіян в центральній частині Полтавської області.
А також, що ворожі "шахеди" летять у Полтавській області курсом на Миргород.
Доповнення
Повітряна тривога станом на 22.30 лунає у Полтавській, Харківській, Сумській та Луганській областях.
Росіяни атакували Полтавщину: вибухи пролунали у Миргородському районі07.02.24, 18:14 • 26393 перегляди