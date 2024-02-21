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На Полтавщині лунають вибухи

На Полтавщині лунають вибухи

Київ • УНН

 • 28772 перегляди

У Миргородській громаді Полтавської області в Україні пролунали вибухи, повідомляють місцеві жителі.

У Миргородській громаді на Полтавщині було чутно звуки вибухів, повідомили Суспільному місцеві жителі, передає УНН. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Деталі

До цього Повітряні Сили ЗСУ попереджали про запущені декілька груп ударних БпЛА росіян в центральній частині Полтавської області.

А також, що ворожі "шахеди" летять у Полтавській області курсом на Миргород. 

Доповнення 

Повітряна тривога станом на 22.30 лунає у Полтавській, Харківській, Сумській та Луганській областях. 

Росіяни атакували Полтавщину: вибухи пролунали у Миргородському районі07.02.24, 18:14 • 26393 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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