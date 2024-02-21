На Полтавщине раздаются взрывы

В Миргородской общине на Полтавщине были слышны звуки взрывов, сообщили Общественному местные жители, передает УНН. В регионе объявлена воздушная тревога.

Детали

До этого Воздушные Силы ВСУ предупреждали о запущенных нескольких группах ударных БпЛА россиян в центральной части Полтавской области.

А также, что вражеские "шахеды" летят в Полтавской области курсом на Миргород.

Дополнение

Воздушная тревога по состоянию на 22.30 звучит в Полтавской, Харьковской, Сумской и Луганской областях.

Россияне атаковали Полтавщину: взрывы прогремели в Миргородском районе