На Полтавщине раздаются взрывы
Киев • УНН
В Миргородской общине Полтавской области в Украине прогремели взрывы, сообщают местные жители.
В Миргородской общине на Полтавщине были слышны звуки взрывов, сообщили Общественному местные жители, передает УНН. В регионе объявлена воздушная тревога.
Детали
До этого Воздушные Силы ВСУ предупреждали о запущенных нескольких группах ударных БпЛА россиян в центральной части Полтавской области.
А также, что вражеские "шахеды" летят в Полтавской области курсом на Миргород.
Дополнение
Воздушная тревога по состоянию на 22.30 звучит в Полтавской, Харьковской, Сумской и Луганской областях.
Россияне атаковали Полтавщину: взрывы прогремели в Миргородском районе7 февраля 2024, 16:14 • 24598 просмотров
На Полтавщине раздаются взрывы
В Миргородской общине Полтавской области в Украине прогремели взрывы, сообщают местные жители.
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