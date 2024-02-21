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На Полтавщине раздаются взрывы

На Полтавщине раздаются взрывы

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 20:31  •  2797 просмотра

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В Миргородской общине Полтавской области в Украине прогремели взрывы, сообщают местные жители.

В Миргородской общине на Полтавщине были слышны звуки взрывов, сообщили Общественному местные жители, передает УНН. В регионе объявлена воздушная тревога.

Детали

До этого Воздушные Силы ВСУ предупреждали о запущенных нескольких группах ударных БпЛА россиян в центральной части Полтавской области.

А также, что вражеские "шахеды" летят в Полтавской области курсом на Миргород. 

Дополнение 

Воздушная тревога по состоянию на 22.30 звучит в Полтавской, Харьковской, Сумской и Луганской областях. 

Россияне атаковали Полтавщину: взрывы прогремели в Миргородском районе7 февраля 2024, 16:14 • 24598 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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