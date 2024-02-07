Россияне атаковали Полтавщину: взрывы прогремели в Миргородском районе
Киев • УНН
Российские оккупанты атаковали Полтавскую область в Украине, взрывы произошли в Миргородском районе, но, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.
Российские захватчики атаковали Полтавскую область. Взрывы прогремели в Миргородском районе. По предварительной информации обошлось без жертв и разрушений. Об этом написал глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
Враг атаковал Полтавскую область. Звук взрыва слышали в Миргородском районе. По предварительной информации обошлось без жертв и разрушений. В случае объявления воздушной тревоги не пренебрегайте безопасностью, сразу направляйтесь в укрытие.
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Ранее сообщалось, что оккупанты ударили по Полтавской области 2 февраля. Тогда в результате удара было повреждено заполненное зернохранилище. Из-за вражеского прилета часть урожая, которая там хранилась была потеряна.
Россияне атаковали Полтавщину: взрывы прогремели в Миргородском районе
Российские оккупанты атаковали Полтавскую область в Украине, взрывы произошли в Миргородском районе, но, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.
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