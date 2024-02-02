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Ворог атакував Полтавщину: є влучання

Ворог атакував Полтавщину: є влучання

Київ • УНН

 • 32726 перегляди

Росія атакувала Полтавську область України, повідомляється про вибухи в Миргородському районі, але жертв немає.

Росія атакувала Полтавщину, є влучання у Миргородському районі. Про це повідомив керівник ОВА Філіп Пронін, передає УНН. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Деталі

Ворог вчергове атакував Полтавщину. Під час останньої повітряної тривоги в області чули звуки вибухів. За попередньою інформацією є влучання в Миргородському районі. На щастя, постраждалих немає

йдеться у повідомленні.

Доповнення

Повітряні Сили о 21.55 повідомляли про ракетну небезпеку для Сумської, Полтавської та Харківської областей.

Станом на 23.15 повітряна тривога лунає у Житомирській, Київській, Вінницькій, Одеській та Луганській областей.

Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути за посиланням.

Сумщину армія рф вночі обстріляла з артилерії та РСЗВ: 30 вибухів02.02.24, 08:56 • 31710 переглядiв

Лілія Подоляк

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