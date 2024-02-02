Враг атаковал Полтавскую область: есть попадания

Россия атаковала Полтавскую область, есть попадания в Миргородском районе. Об этом сообщил руководитель ОВА Филипп Пронин, передает УНН. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Детали

Враг в очередной раз атаковал Полтавщину. Во время последней воздушной тревоги в области слышали звуки взрывов. По предварительной информации есть попадания в Миргородском районе. К счастью, пострадавших нет говорится в сообщении.

Дополнение

Воздушные Силы в 21.55 сообщали о ракетной опасности для Сумской, Полтавской и Харьковской областей.

По состоянию на 23.15 воздушная тревога звучит в Житомирской, Киевской, Винницкой, Одесской и Луганской областей.

Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть по ссылке.

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