Сумскую область армия рф ночью обстреляла из артиллерии и РСЗО: 30 взрывов

Российские войска ночью четыре раза обстреляли Сумскую область, из-за чего произошло 30 взрывов, сообщили в пятницу в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Ночью россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 30 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская и Краснопольская громада", - говорится в сообщении ОВА в соцсетях.

Как указано, по Краснопольской громаде враг бил из артиллерии (3 взрыва), по Хотинской громаде осуществлены обстрелы из РСЗО (23 взрыва) и артиллерии (4 взрыва).

Зафиксировано 107 взрывов - вражеская армия обстреляла пять громад Сумщины