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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28463 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф ударила по критической инфраструктуре Сумщины: есть обесточивание

Ночью 21 октября российские войска атаковали критическую инфраструктуру Роменского района Сумской области. В результате удара несколько населенных пунктов остались без электроснабжения, ведутся восстановительные работы.

Общество • 21 октября, 06:30 • 14891 просмотра

рф осуществила 16 обстрелов по Сумской области: 28 взрывов в 7 общинах

Террористы обстреляли 7 громад Сумской области, осуществив 16 атак. Зафиксировано 28 взрывов от артиллерии, кассетных боеприпасов, КАБ, минометов и дронов.

Война • 14 октября, 19:51 • 37296 просмотра

На Сумщине сбито 7 дронов, враг обстрелял область 30 раз за ночь и утро

Силы ПВО сбили 7 вражеских беспилотников над Сумской областью. Россияне обстреляли 8 громад области, зафиксировано 40 взрывов от различных видов вооружения.

Война • 11 октября, 05:43 • 20495 просмотра

Сумщина под вражеским огнем: обстрелы привели к гибели двух человек

За день войска врага совершили 22 обстрела по Сумской области, применяя авиабомбы и FPV-дроны. В результате авиаудара на территории Есманьской громады погибли двое местных жителей.

Общество • 8 октября, 22:56 • 18154 просмотра

Оккупанты 82 раза обстреляли Сумскую область: 8 человек получили ранения

Вражеские войска совершили 82 обстрела Сумской области, зафиксировано 160 взрывов. Атаковано 13 общин, использованы различные виды вооружения, включая КАБ и дроны. В Сумах ранены 8 человек.

Война • 3 октября, 23:35 • 21234 просмотра

россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий Сумщины: зафиксировано 130 взрывов

Войска рф осуществили 62 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 130 взрывов.

Война • 28 сентября, 19:49 • 25573 просмотра

рф нанесла 41 обстрел по Сумской области: было зафиксировано 95 взрывов

За сутки войска террористов обстреляли 9 громад Сумской области, используя различные виды вооружения. Больше всего пострадали Великописаревская, Краснопольская и Новослободская громады.

Война • 28 сентября, 00:25 • 21533 просмотра

Захватчики обстреляли 14 громад Сумщины: 55 атак, 2 раненых

Вражеские войска совершили 55 обстрелов по 14 громадам Сумской области. Использовались минометы, артиллерия, РСЗО, FPV-дроны и КАБ. Двое гражданских получили ранения в Дружбовской громаде.

Общество • 27 сентября, 01:56 • 91699 просмотра

Армия рф за ночь обстреляла 12 громад Сумской области: 85 взрывов, есть раненый

Ночью и утром россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 85 взрывов. Атаковано 12 громад различными видами вооружения, в Миропольской громаде ранен гражданский человек.

Война • 25 сентября, 06:47 • 14760 просмотра

Ситуация на Сумщине: россияне совершили 18 обстрелов

Ночью и утром российские войска совершили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксирован 41 взрыв, пострадал один гражданский человек, повреждены здания и автомобили.

Война • 17 августа, 07:46 • 29847 просмотра

После удара рф часть Сум без света и газа, повреждена больница, за ночь по области 23 взрыва

В результате ракетно-авиационного удара врага часть Сум без света и газа, повреждена больница, один человек ранен. За ночь россияне совершили 12 ударов по области.

Война • 13 августа, 05:59 • 38528 просмотра

Россия обстреляла Сумщину 35 раз: 1 погибший, 2 раненых

За сутки российские войска совершили 35 обстрелов Сумской области, зафиксировано 104 взрыва. В результате так погиб один местный житель, еще двое получили ранения. Враг использовал артиллерию, минометы и авиабомбы.

Общество • 5 августа, 19:46 • 89650 просмотра

Террористы обстреляли Сумскую область: 22 взрыва в трех общинах

Оккупанты 4 раза атаковали Сумскую область, вызвав 22 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Великописаревская и Эсманьская громады, используя FPV дроны, минометы и гранатометы.

Общество • 4 августа, 05:56 • 34441 просмотра

В пределах дня враг 27 раз обстрелял Сумскую область: 2 человека получили ранения

За день россияне 27 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 44 взрыва и 2 гражданских лица получили ранения.

Общество • 17 июля, 19:59 • 40413 просмотра

Вражеские войска 13 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 46 взрывов

Оккупанты 13 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 46 взрывов в разных населенных пунктах.

Общество • 15 июля, 19:22 • 49452 просмотра

Россияне усилили обстрелы на Сумщине, 40 раз обстреляв приграничные районы

Россияне 40 раз открывали огонь и вызвали 90 взрывов во многих населенных пунктах Сумской области, используя различные виды вооружения - артиллерию, минометы, беспилотники и вертолеты.

Общество • 13 июля, 20:03 • 101079 просмотра

Оккупанты за день совершили 24 обстрела по Сумской области: прозвучало 67 взрывов

Враг 24 раза обстрелял приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 67 взрывов в разных населенных пунктах.

Общество • 9 июля, 19:56 • 42243 просмотра

Враг 18 раз обстрелял Сумскую область, в результате чего произошло 73 взрыва

Оккупанты 18 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, что привело к 73 взрывам в разных населенных пунктах.

Общество • 5 июля, 22:20 • 29600 просмотра

Российская армия обстреляла 9 населенных пунктов в Сумской области

Российская армия обстреляла из минометов, артиллерии и беспилотников 9 населенных пунктов в Сумской области Украины, включая Хотин, Юнаков, Белополь, Ворожбянск, Мирополь, Краснополь, Великописаревку, Шалигино и Середино-Будскую, 1 июля.

Общество • 1 июля, 20:25 • 67812 просмотра

Оккупанты 32 раза ударили по Сумской области, вызвав 102 взрыва

Захватчики нанесли 32 удара по приграничным районам и населенным пунктам Сумской области, в результате чего произошло 102 взрыва в разных населенных пунктах.

Общество • 27 июня, 19:33 • 50528 просмотра

109 взрывов за день – войска России обстреляли 8 общин Сумщины

Российские войска обстреляли 8 населенных пунктов в Сумской области, Украина, при этом за один день было зафиксировано 109 взрывов.

Общество • 25 июня, 20:04 • 52017 просмотра

российская армия нанесла удары по четырем общинам Сумщины

20 июня российская армия атаковала четыре населенных пункта в Сумской области Украины, в результате чего было зафиксировано 8 взрывов с беспилотных летательных аппаратов и сброшенных мин.

Общество • 20 июня, 20:25 • 72198 просмотра

На Сумщине прогремело 96 взрывов

У Сумській області було зафіксовано 96 вибухів через російські обстріли з використанням артилерії, мінометів, безпілотних літальних апаратів і мін по декількох населених пунктах.

Общество • 20 июня, 00:55 • 41374 просмотра

Террористические войска 8 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 27 взрывов

Вражеские войска 8 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области ночью и утром, в результате чего было зафиксировано 27 взрывов в разных населенных пунктах.

Общество • 16 июня, 05:33 • 107783 просмотра

россияне за сутки обстреляли 6 громад Сумщины, зафиксировано 26 взрывов

За минувшие сутки россияне обстреляли 6 приграничных населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 26 взрывов от минометов, артиллерии и удары с беспилотников.

Война • 15 июня, 06:13 • 65715 просмотра

Армия рф с ночи атаковала Сумскую область из артиллерии, минометов и дронами: 76 взрывов

россияне совершили 15 обстрелов Сумской области, при этом во многих населенных пунктах было зафиксировано 76 взрывов в результате ударов артиллерии, минометов и беспилотников.

Война • 10 июня, 05:27 • 22939 просмотра

За день военные РФ нанесли удары по 11 общинам Сумщины

Российские военные атаковали 11 населенных пунктов в Сумской области, 8 июня было зафиксировано 26 обстрелов и 59 взрывов.

Общество • 8 июня, 23:55 • 82786 просмотра

Войска рф обстреляли четыре общины Сумской области: зафиксировано 27 взрывов

российские войска обстреляли 4 населенных пункта в Сумской области, зафиксировав 27 взрывов.

Общество • 7 июня, 06:42 • 22518 просмотра

россияне ночью и утром обстреляли 4 громады Сумщины: прогремело более 30 взрывов

Ночью и утром россияне обстреляли четыре громады Сумской области, зафиксировано более 30 взрывов в результате минометных обстрелов, ударов беспилотников, мин и огня из стрелкового оружия.

Война • 6 июня, 06:36 • 19478 просмотра

Враг ночью и утром обстрелял 6 общин Сумщины: прогремело 36 взрывов

Российские войска ночью и утром обстреляли 6 общин в Сумской области, при этом было зафиксировано 36 взрывов в результате артиллерийских, минометных обсрелов и атак с БПЛА.

Война • 5 июня, 06:20 • 19445 просмотра