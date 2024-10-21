Ночью 21 октября российские войска атаковали критическую инфраструктуру Роменского района Сумской области. В результате удара несколько населенных пунктов остались без электроснабжения, ведутся восстановительные работы.
Террористы обстреляли 7 громад Сумской области, осуществив 16 атак. Зафиксировано 28 взрывов от артиллерии, кассетных боеприпасов, КАБ, минометов и дронов.
Силы ПВО сбили 7 вражеских беспилотников над Сумской областью. Россияне обстреляли 8 громад области, зафиксировано 40 взрывов от различных видов вооружения.
За день войска врага совершили 22 обстрела по Сумской области, применяя авиабомбы и FPV-дроны. В результате авиаудара на территории Есманьской громады погибли двое местных жителей.
Вражеские войска совершили 82 обстрела Сумской области, зафиксировано 160 взрывов. Атаковано 13 общин, использованы различные виды вооружения, включая КАБ и дроны. В Сумах ранены 8 человек.
Войска рф осуществили 62 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 130 взрывов.
За сутки войска террористов обстреляли 9 громад Сумской области, используя различные виды вооружения. Больше всего пострадали Великописаревская, Краснопольская и Новослободская громады.
Вражеские войска совершили 55 обстрелов по 14 громадам Сумской области. Использовались минометы, артиллерия, РСЗО, FPV-дроны и КАБ. Двое гражданских получили ранения в Дружбовской громаде.
Ночью и утром россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 85 взрывов. Атаковано 12 громад различными видами вооружения, в Миропольской громаде ранен гражданский человек.
Ночью и утром российские войска совершили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксирован 41 взрыв, пострадал один гражданский человек, повреждены здания и автомобили.
В результате ракетно-авиационного удара врага часть Сум без света и газа, повреждена больница, один человек ранен. За ночь россияне совершили 12 ударов по области.
За сутки российские войска совершили 35 обстрелов Сумской области, зафиксировано 104 взрыва. В результате так погиб один местный житель, еще двое получили ранения. Враг использовал артиллерию, минометы и авиабомбы.
Оккупанты 4 раза атаковали Сумскую область, вызвав 22 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Великописаревская и Эсманьская громады, используя FPV дроны, минометы и гранатометы.
За день россияне 27 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 44 взрыва и 2 гражданских лица получили ранения.
Оккупанты 13 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 46 взрывов в разных населенных пунктах.
Россияне 40 раз открывали огонь и вызвали 90 взрывов во многих населенных пунктах Сумской области, используя различные виды вооружения - артиллерию, минометы, беспилотники и вертолеты.
Враг 24 раза обстрелял приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 67 взрывов в разных населенных пунктах.
Оккупанты 18 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, что привело к 73 взрывам в разных населенных пунктах.
Российская армия обстреляла из минометов, артиллерии и беспилотников 9 населенных пунктов в Сумской области Украины, включая Хотин, Юнаков, Белополь, Ворожбянск, Мирополь, Краснополь, Великописаревку, Шалигино и Середино-Будскую, 1 июля.
Захватчики нанесли 32 удара по приграничным районам и населенным пунктам Сумской области, в результате чего произошло 102 взрыва в разных населенных пунктах.
Российские войска обстреляли 8 населенных пунктов в Сумской области, Украина, при этом за один день было зафиксировано 109 взрывов.
20 июня российская армия атаковала четыре населенных пункта в Сумской области Украины, в результате чего было зафиксировано 8 взрывов с беспилотных летательных аппаратов и сброшенных мин.
У Сумській області було зафіксовано 96 вибухів через російські обстріли з використанням артилерії, мінометів, безпілотних літальних апаратів і мін по декількох населених пунктах.
Вражеские войска 8 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области ночью и утром, в результате чего было зафиксировано 27 взрывов в разных населенных пунктах.
За минувшие сутки россияне обстреляли 6 приграничных населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 26 взрывов от минометов, артиллерии и удары с беспилотников.
россияне совершили 15 обстрелов Сумской области, при этом во многих населенных пунктах было зафиксировано 76 взрывов в результате ударов артиллерии, минометов и беспилотников.
Российские военные атаковали 11 населенных пунктов в Сумской области, 8 июня было зафиксировано 26 обстрелов и 59 взрывов.
российские войска обстреляли 4 населенных пункта в Сумской области, зафиксировав 27 взрывов.
Ночью и утром россияне обстреляли четыре громады Сумской области, зафиксировано более 30 взрывов в результате минометных обстрелов, ударов беспилотников, мин и огня из стрелкового оружия.
Российские войска ночью и утром обстреляли 6 общин в Сумской области, при этом было зафиксировано 36 взрывов в результате артиллерийских, минометных обсрелов и атак с БПЛА.