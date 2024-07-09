Оккупанты за день совершили 24 обстрела по Сумской области: прозвучало 67 взрывов
Киев • УНН
Враг 24 раза обстрелял приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 67 взрывов в разных населенных пунктах.
За день захватчики 24 раза обстреляли Сумскую область, поэтому было зафиксировано 67 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В течение дня россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 67 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады
Ситуация в общинах
Зноб-Новгородская: оккупанты нанесли удары FPV-дронами (4 взрыва).
Белопольская: противник сбросил с БпЛА взрывные устройства (6 взрывов) и ударил FPV-дроном (1 взрыв).
Шалыгинская: захватчики сбросили 6 мин на территорию громады и нанесли удар FPV-дроном (1 взрыв).
Хотинская: вражеские силы удары БпЛА самолетного типа дальнего действия (1 взрыв). Вражеский вертолет осуществил пуск ракет типа "НАР" (4 взрыва). Также были обстрелы из минометов (6 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).
Великописаревская: террористы вертолетом осуществили пуск ракет типа "НАР" (6 взрывов), нанесли минометные обстрелы (9 взрывов).
Краснопольская: враг бил из артиллерии (3 взрыва), минометов (3 взрыва) и сбросил с БпЛА взрывные устройства (2 взрыва).
Середино-Будская: агрессоры нанесли удары FPV-дронами (2 взрыва).
Эсманьская: оккупанты ударили FPV-дронами (6 взрывов).
Глуховская: противник совершил удар FPV-дроном (1 взрыв).
россияне ночью и утром 8 раз обстреляли Сумскую область: прозвучало 20 взрывов9 июля 2024, 05:59 • 21306 просмотров