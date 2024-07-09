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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты за день совершили 24 обстрела по Сумской области: прозвучало 67 взрывов

Оккупанты за день совершили 24 обстрела по Сумской области: прозвучало 67 взрывов

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 19:56  •  6957 просмотра

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Враг 24 раза обстрелял приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошло 67 взрывов в разных населенных пунктах.

За день захватчики 24 раза обстреляли Сумскую область, поэтому было зафиксировано 67 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 24 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 67 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады

- Сумская областная военная администрация.

Ситуация в общинах

Зноб-Новгородская: оккупанты нанесли удары  FPV-дронами (4 взрыва).

Белопольская: противник сбросил с БпЛА взрывные устройства (6 взрывов) и ударил FPV-дроном (1 взрыв).

Шалыгинская: захватчики сбросили 6 мин на территорию громады и нанесли удар  FPV-дроном (1 взрыв).

Хотинская: вражеские силы удары  БпЛА самолетного типа дальнего действия (1 взрыв). Вражеский вертолет осуществил пуск ракет типа "НАР"  (4 взрыва). Также были обстрелы из минометов (6 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).

Великописаревская: террористы вертолетом осуществили пуск ракет типа "НАР"  (6 взрывов), нанесли минометные обстрелы (9 взрывов).

Краснопольская: враг бил из артиллерии (3 взрыва), минометов (3 взрыва) и сбросил с БпЛА взрывные устройства (2 взрыва).

Середино-Будская: агрессоры нанесли удары  FPV-дронами (2 взрыва).

Эсманьская: оккупанты ударили  FPV-дронами (6 взрывов).

Глуховская: противник совершил удар  FPV-дроном (1 взрыв).

россияне ночью и утром 8 раз обстреляли Сумскую область: прозвучало 20 взрывов9 июля 2024, 05:59 • 21306 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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