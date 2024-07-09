россияне ночью и утром 8 раз обстреляли Сумскую область: прозвучало 20 взрывов
Киев • УНН
Российские войска 8 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области ночью и утром, зафиксировав 20 взрывов в разных населенных пунктах.
российские войска в ночь на 9 июля и сегодня утром совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов. Об этом во вторник сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
Вражеским обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская и Середино-Будская громады.
Краснопольская громада: враг бил из минометов (2 взрыва) и нанес удар FPV дроном (1 взрыв).
Середино-Будская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию громады.
Великописаревская громада: осуществлен артобстрел (2 взрыва).
Эсманьская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (7 взрывов).
Белопольская громада: враг сбросил взрывные устройства с БпЛА (7 взрывов).
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