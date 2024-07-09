В Киеве ночью спасатели на месте разборов завалов в Шевченковском районе столицы обнаружили тело мальчика. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате вчерашней вражеской атаки по Киеву погибли 27 человек, среди них 4 ребенка, 117 - пострадали, 7 человек спасены.

До сих пор продолжается ликвидация последствий на 3 локациях. На местах событий привлечено 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС.

Возросло количество пострадавших в Киеве из-за вчерашней российской атаки