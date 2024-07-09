Тело мальчика нашли спасатели на месте разбора завалов в Шевченковском районе Киева, где в результате вражеской атаки на столицу погибли 27 человек, в том числе 4 ребенка, и 117 получили ранения.
В Киеве ночью спасатели на месте разборов завалов в Шевченковском районе столицы обнаружили тело мальчика. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в результате вчерашней вражеской атаки по Киеву погибли 27 человек, среди них 4 ребенка, 117 - пострадали, 7 человек спасены.
До сих пор продолжается ликвидация последствий на 3 локациях. На местах событий привлечено 377 спасателей и 76 единиц техники ГСЧС.
Возросло количество пострадавших в Киеве из-за вчерашней российской атаки9 июля 2024, 04:43 • 10705 просмотров