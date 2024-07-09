Возросло количество пострадавших в Киеве из-за вчерашней российской атаки
Киев • УНН
117 человек получили ранения и 27 погибли в Киеве в результате вчерашнего ракетного обстрела города со стороны России, а спасательные операции все еще продолжаются в трех местах.
Количество пострадавших в Киеве из-за вчерашней российской атаки увеличилось до 117, сообщили в КГВА, передает УНН.
Детали
"По состоянию на утро в Киеве в результате ракетного удара 27 погибших и 117 пострадавших", - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА
Накануне Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Спасатели до сих пор разбирают завалы на трех локациях Киева.
Массированный ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 27, из них - трое детей8 июля 2024, 18:33 • 50160 просмотров
Эксклюзив
По основным пострадавшим объектам в столице россияне нанесли удары ракетами типа Х-101 - Рувин
Эксклюзив
Принципы переименования нельзя менять в ручном режиме - депутат Броварского горсовета о возможном изменении названия города
Эксклюзив
Эмоциональность и раздражительность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 июля
Эксклюзив
На что сейчас стоит обращать внимание во время оформления кредита в банке – советы эксперта
Эксклюзив
"Женщина не способна залезть в кабину": как в Киевском метрополитене отреагировали на сексистский скандал
Эксклюзив
Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
Эксклюзив
Иностранные поставщики в начале полномасштабной войны создали дефицит электроники и бытовой техники в Украине
Эксклюзив
Без участия общины такие решения не должны приниматься - Ассоциация городов Украины о желании некоторых нардепов переименовать Бровары
Эксклюзив
Проблем с экспортом зерна в этом году не будет, если ВСУ обеспечат безопасность в Черном море - эксперт
Эксклюзив