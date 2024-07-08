Массированный ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 27, из них - трое детей
Киев • УНН
По данным главы Киевской городской военной администрации, в результате массированного российского ракетного удара по Киеву погибло 27 человек, в том числе 3 детей, 82 человека получили ранения.
В результате массированного ракетного удара рф количество жертв в Киеве возросло до 27, среди них - трое детей. Об этом сообщил председатель КГВА Сергей Попко, передает УНН.
"В общем, по состоянию на сейчас погибли 27 человек (из них 3 детей). Пострадало 82 человека", - говорится в сообщении.
Добавим
Кроме того, в КГВА обновили и уточнили данные о последствиях ракетного удара по столице:
Шевченковский район
- Разрушение двух этажей корпуса больницы Охматдет площадью примерно 400 м.кв. Погибло 2 взрослых человека (один из них врач), 10 пострадало. Повреждены несколько других корпусов. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.
- В другой локации района в многоэтажном жилом доме разрушен полностью один подъезд, остальные - повреждены. Погибло 7 человек (из них 3 детей), 18 пострадало, 7 человек спасены. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.
- Поврежден промышленный объект. Погибло 2 человека и 3 пострадало продолжаются работы по разбору завалов.
Соломенский район
- Поврежден бизнес-центр "Домино", разрушение на двух этажах, общей площадью 1500 м.кв, возник пожар, который был ликвидирован. Погибло 7 человек и 9 пострадало. Работы завершены.
Голосеевский район
- Частичное разрушение 5-этажного жилого дома, возникло 2 очага пожара по 10 м.кв., повреждена кровля. Пострадали 22 человека.
- Рядом повреждено дошкольное учебное заведение.
- За этой же локацией пострадали гаражи, произошло возгорание 10 авто.
Днепровский район
- Частичное разрушение 4-этажного здания медицинского центра. Погибло 9 человек и 5 пострадало. Работы завершены.
Дарницкий район
- Поврежден частный дом. Пострадал 1 человек.
Деснянский район
Пожар в двухэтажном частном доме, он ликвидирован.
Святошинский район
- Возгорание в промышленном здании Пожар ликвидирован на площади 40 м.кв.
- Повреждены частные дома и здание Профессионального экономического колледжа. Пострадало 5 человек.
Массированный ракетный удар рф по Украине: количество жертв возросло до 368 июля 2024, 16:44 • 16592 просмотра