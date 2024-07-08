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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Массированный ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 27, из них - трое детей

Массированный ракетный удар по Киеву: количество жертв возросло до 27, из них - трое детей

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 18:33  •  22183 просмотра

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По данным главы Киевской городской военной администрации, в результате массированного российского ракетного удара по Киеву погибло 27 человек, в том числе 3 детей, 82 человека получили ранения.

В результате массированного ракетного удара рф количество жертв в Киеве возросло до 27, среди них - трое детей. Об этом сообщил председатель КГВА Сергей Попко, передает УНН.

"В общем, по состоянию на сейчас погибли 27 человек (из них 3 детей). Пострадало 82 человека", - говорится в сообщении.

Добавим

Кроме того, в КГВА обновили и уточнили данные о последствиях ракетного удара по столице: 

Шевченковский район

- Разрушение двух этажей корпуса больницы Охматдет площадью примерно 400 м.кв. Погибло 2 взрослых человека (один из них врач), 10 пострадало. Повреждены несколько других корпусов. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.

- В другой локации района в многоэтажном жилом доме разрушен полностью один подъезд, остальные - повреждены. Погибло 7 человек (из них 3 детей), 18 пострадало, 7 человек спасены. Продолжаются работы по разбору завалов и поиску людей.

- Поврежден промышленный объект. Погибло 2 человека и 3 пострадало продолжаются работы по разбору завалов.

Соломенский район

- Поврежден бизнес-центр "Домино", разрушение на двух этажах, общей площадью 1500 м.кв, возник пожар, который был ликвидирован. Погибло 7 человек и 9 пострадало. Работы завершены.

Голосеевский район

- Частичное разрушение 5-этажного жилого дома, возникло 2 очага пожара по 10 м.кв., повреждена кровля. Пострадали 22 человека.

- Рядом повреждено дошкольное учебное заведение.

- За этой же локацией пострадали гаражи, произошло возгорание 10 авто.

Днепровский район

- Частичное разрушение 4-этажного здания медицинского центра. Погибло 9 человек и 5 пострадало. Работы завершены.

Дарницкий район

- Поврежден частный дом. Пострадал 1 человек.

Деснянский район

Пожар в двухэтажном частном доме, он ликвидирован.

Святошинский район

- Возгорание в промышленном здании Пожар ликвидирован на площади 40 м.кв.

- Повреждены частные дома и здание Профессионального экономического колледжа. Пострадало 5 человек.

Массированный ракетный удар рф по Украине: количество жертв возросло до 368 июля 2024, 16:44 • 16592 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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solomianskyi-raionСоломенский район
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