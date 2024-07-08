Количество жертв в результате массированного удара рф по Украине возросло до 36. Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак, передает УНН.

"36 человек погибли, 140 ранены в результате сегодняшних ракетных ударов рф по территории Украины", - сообщил Ермак.

Он также выразил соболезнования близким погибших и раненых людей.

В результате массированного удара рф в Украине пострадало уже 140 человек - ГСЧС

Добавим

По данным Forbes, россия выпустила по Украине 38 ракет различных типов, стоимость которых может колебаться от 200 млн до 250 млн долларов. Также стоимость уничтоженных ракет, которые удалось сбить украинской системе ПВО, может оцениваться до 200 млн долларов.