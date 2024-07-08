В результате массированного удара рф в Украине пострадало уже 140 человек - ГСЧС

В результате массированной российской ракетной атаки по Украине погибли по меньшей мере 33 человека, еще 140 получили ранения. Об этом заявили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас известно о 33 погибших. Из них: 22 в Киеве, еще 11 в Днепропетровской области.

Ранены 140 человек: - 74 в столице;- 2 в Киевской области;

- 64 Днепропетровской области

- подсчитали в ГСЧС.

Также в течение суток спасли 19 человек. Большую часть (11 человек) в Киеве), еще 8 спасли на Днепропетровщине.

Всего к работам по Украине привлечено 619 спасателей и 132 единицы техники.

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