В результате массированного удара рф в Украине пострадало уже 140 человек - ГСЧС
Киев • УНН
Массированная ракетная атака России на Украину убила по меньшей мере 33 человека и ранила 140, больше всего жертв в Киевской и Днепропетровской областях.
В результате массированной российской ракетной атаки по Украине погибли по меньшей мере 33 человека, еще 140 получили ранения. Об этом заявили в ГСЧС, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сейчас известно о 33 погибших. Из них: 22 в Киеве, еще 11 в Днепропетровской области.
Ранены 140 человек: - 74 в столице;- 2 в Киевской области;
- 64 Днепропетровской области
Также в течение суток спасли 19 человек. Большую часть (11 человек) в Киеве), еще 8 спасли на Днепропетровщине.
Всего к работам по Украине привлечено 619 спасателей и 132 единицы техники.
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