россия выпустила по Украине 38 ракет разных типов, стоимость которых может колебаться от 200 млн до 250 млн долларов. Также стоимость уничтоженных ракет, которые удалось сбить украинской системе ПВО, может оцениваться до 200 млн долларов.

Об этом пишет издание Forbes, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, сегодня, 8 июля, около 10 утра россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Под атакой оказались разные города Украины: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В целом же враг выпустил 38 ракет различных типов:

одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; четыре баллистические ракеты "Искандер-М"; одну крылатую ракету 3М22 "Циркон";

13 крылатых ракет Х-101; 14 крылатых ракет "Калибр"; две крылатые ракеты Х-22; три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.



Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, Forbes оценивает общую стоимость залпа в пределах от 200 млн до 250 млн долларов. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 ракет: одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; три баллистические ракеты "Искандер-М"; 11 крылатых ракет Х-101; 12 крылатых ракет "Калибр"; три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Стоимость сбитых ракет Forbes оценивает в пределах от 160 млн до 200 млн долларов - пишет издание.

Напомним,

Командующего Воздушных Сил генерал-лейтенанта Николай Олещук сообщал, что Силы противовоздушной обороны Украины сбили 30 российских ракет во время массированной атаки на Украину. Всего враг запустил 38 ракет воздушного, морского и наземного базирования.