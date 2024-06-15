За минувшие сутки россияне обстреляли 6 приграничных населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 26 взрывов от минометов, артиллерии и удары с беспилотников.
вражеские российские войска продолжают обстреливать приграничные районы Сумской области. За прошедшие сутки обстрелам подверглись 6 общин. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что ночью и утром россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 26 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.
Напомним
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 525 150 человек личного состава и 7956 танков. За сутки противник потерял 1090 человек, по данным Генштаба.
Российские войска начали массированные обстрелы Запорожской области, обстреляно 10 населенных пунктов15 июня 2024, 04:15 • 74485 просмотров