вражеские российские войска продолжают обстреливать приграничные районы Сумской области. За прошедшие сутки обстрелам подверглись 6 общин. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что ночью и утром россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 26 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

В Краснопольской громаде зафиксирован обстрел с использованием 1 FPV дрона (1 взрыв), минометный обстрел (1 взрыв), артиллерийский обстрел (1 взрыв).

4 мины сбросили россияне на территорию Белопольской громады.

По Хотинской громаде враг бил из минометов, зафиксировано 10 взрывов.

По Великописаревской общине осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).

В Эсманьской громаде произошли обстрелы с использованием FPV дронов (2 взрыва).

В Середино-Будской громаде зафиксированы обстрелы с использованием FPV дронов (3 взрыва).

Напомним

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 525 150 человек личного состава и 7956 танков. За сутки противник потерял 1090 человек, по данным Генштаба.

Российские войска начали массированные обстрелы Запорожской области, обстреляно 10 населенных пунктов