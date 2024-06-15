В Киеве 15-летний парень упал с многоэтажки и погиб 7 часов назад • 14612 просмотра

"Киевавтодормост" объявил тендер на ремонт Южного моста за 93,1 млн гривен: что планируют сделать 8 часов назад • 16752 просмотра

"Руку спасти не удалось": в больнице рассказали о состоянии женщины, которая попала под поезд в метро 15 часов назад • 13792 просмотра

В окрестностях Киева идет боевая работа по вражескому дрону - КГВА 17 часов назад • 79100 просмотра