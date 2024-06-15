Киев • УНН
Российские войска совершили 437 атак на 10 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, в результате которых были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не зафиксировано.
В течение суток оккупанты 437 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Отмечается, что войска рф ударили ракетами по Запорожскому району.
Враг нанес 5 авиационных ударов по Гуляйполю, Новоандреевке, Малиновке.
Поступило 14 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
Армия рф ночью ударила по Запорожью тремя ракетами "Искандер-М" - Евлаш14 июня 2024, 07:00 • 34015 просмотров