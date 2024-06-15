Російські війська розпочали масовані обстріли Запорізької області, обстріляно 10 населених пунктів
Київ • УНН
Російські війська здійснили 437 атак на 10 населених пунктів у Запорізькій області, включаючи авіаудари, атаки безпілотників, обстріли з РСЗВ та артилерійські обстріли, в результаті яких були зруйновані житлові будинки, але жертв серед цивільного населення не зафіксовано.
Впродовж доби окупанти 437 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА іван Федоров, передає УНН.
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Зазначається, що війська рф вдарили ракетами по Запорізькому району.
Ворог завдав 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Малинівці.
- 215 БпЛА різної модифікації атакували Магдалинівку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- 17 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.
- 199 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Чарівного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Надійшло 14 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
Армія рф вночі вдарила по Запоріжжю трьома ракетами "Іскандер-М" - Євлаш 14.06.24, 10:00 • 34817 переглядiв