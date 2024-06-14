Армія рф вночі вдарила по Запоріжжю трьома ракетами "Іскандер-М" - Євлаш
Київ • УНН
У ніч на 14 червня війська рф завдали удару по території України з використанням "шахедів", крилатих та балістичних ракет, із яких - 3 ракети "Іскандер-М" було застосовано по Запоріжжю.
У ніч на 14 червня війська рф завдали удару по території України з використанням "шахедів", крилатих та балістичних ракет, із яких - 3 ракети "Іскандер-М" було застосовано по Запоріжжю. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає УНН.
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"Противник розпочав цієї ночі свою повітряну атаку близько 23 години, запустив свої БПЛА типу "щахед". Загалом їх було 17, всі 17 були знищені нашими Силами оборони України. Також застосував й інші типи озброєння, зокрема балістичні ракети типу "Іскандер-М" по Запоріжжю, а саме 3 ракети використав ворог з території тимчасово окупованого Криму. Також, пізніше, близько 3 години ночі з саратовської області ворог здійснив застосування своєї стратегічної авіації, а саме – літаки Ту-95МС та випустив 10 крилатих ракет. Зайшли вони в повітряний простір України з території Сумської області й здебільшого прямували на Західну Україну", – сказав Євлаш.
Він зазначив, що окупанти традиційно вже цілили по об'єктах критичної та військової інфраструктури.
Також Євлаш прокоментував ранкову повітряну тривогу.
"Близько 6 ранку противник здійснив пуски аеробалістичної ракети Х-47 "Кинжал" з пускових рубежів тамбовської області. Власне, ця ціль була досить швидкою, рухалася дуже швидко. Зайшла вона з півночі України та попрямувала до Хмельниччини, де не досягла своєї цілі", – додав Євлаш.
Нагадаємо
У ніч на 14 червня збили 7 ракет і 17 ударних дронів.