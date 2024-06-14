Повітряні Сили збили 7 із 14 ракет і 17 ударних дронів
Київ • УНН
Українські Повітряні сили збили 7 з 14 ракет і 17 ударних безпілотників під час російського ракетно-авіаційного удару по Україні в ніч на 14 червня.
У ніч на 14 червня Повітряні Сили збили 7 ракет і 17 ударних дронів. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передає УНН.
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Зазначається, що російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА типу "Shahed".
Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – рф.);
- 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із Криму та Краснодарського краю – рф.);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл. – рф.);
- 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Єйськ – рф).
До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».
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