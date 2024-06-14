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Повітряні Сили збили 7 із 14 ракет і 17 ударних дронів

Київ • УНН

 • 29580 перегляди

Українські Повітряні сили збили 7 з 14 ракет і 17 ударних безпілотників під час російського ракетно-авіаційного удару по Україні в ніч на 14 червня.

У ніч на 14 червня Повітряні Сили збили 7 ракет і 17 ударних дронів. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА типу "Shahed".

Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА, а саме:

  • 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – рф.);
  • 3 балістичні ракети «Іскандер-М» (пуски із Криму та Краснодарського краю – рф.);
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл. – рф.);
  • 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Єйськ – рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Зафіксований зліт 9 ракетоносіїв у росії – Повітряні сили ЗСУ14.06.24, 00:27 • 37506 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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