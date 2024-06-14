Зафіксований зліт 9 ракетоносіїв у росії – Повітряні сили ЗСУ
Київ • УНН
Дев'ять російських ракетоносців, включаючи чотири літаки Ту-22М3 і п'ять літаків Ту-95МС, злетіли з аеродромів під Тамбовом і Оленегорськом, а в Україні були помічені ударні безпілотники, що викликало повітряну тривогу в 10 областях і окупованому Криму.
З двох військових аеродромів у Росії зафіксований виліт щонайменше дев’яти літаків, здатних дистанційно атакувати Україну, повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає УНН.
Деталі
У районі Тамбова відмічається зліт чотирьох ТУ-22 М3. Курс південно східний
Відмічається виліт п’яти бортів ТУ-95 МС з Оленегорська.
Також в Україні помічені кілька груп ударних безпілотників, повітряна тривога оголошена в 10 областях та окупованому Криму.
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