Девять российских ракетоносцев, включая четыре самолета Ту-22М3 и пять самолетов Ту-95МС, взлетели с аэродромов под Тамбовом и Оленегорском, а в Украине были замечены ударные беспилотники, что вызвало воздушную тревогу в 10 областях и оккупированном Крыму.
С двух военных аэродромов в России зафиксирован вылет по меньшей мере девяти самолетов, способных дистанционно атаковать Украину, сообщили Воздушные силы ВСУ, передает УНН.
Детали
В районе Тамбова отмечается взлет четырех ТУ-22 М3. Курс юго-восточный
Отмечается вылет пяти бортов ТУ-95 МС из Оленегорска.
Также в Украине замечены несколько групп ударных беспилотников, воздушная тревога объявлена в 10 областях и оккупированном Крыму.
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