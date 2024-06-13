Взрыв в Николаеве: Ким сообщил о попадании за пределами города

На Николаевщине враг попал за пределами областного центра, в открытый участок. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом в четверг сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

"Прилет за пределами города, на открытом участке. Предварительно без пострадавших", - написал Ким.

Ранее сообщалось, что 13 июня жители Николаева слышали звук взрыва. Перед этим в Воздушных силах предупреждали о ракете на Николаевщине в западном направлении.