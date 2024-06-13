Вибух у Миколаєві: Кім повідомив про влучання за межами міста
Київ • УНН
Вибух стався на відкритій території за межами Миколаєва. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
На Миколаївщині ворог влучив за межами обласного центру, у відкриту ділянку. За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих. Про це у четвер повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.
"Приліт за межами міста, на відкритій ділянці. Попередньо без постраждалих", - написав Кім.
Раніше повідомлялось, що 13 червня жителі Миколаєва чули звук вибуху. Перед цим у Повітряних силах попереджали про ракету на Миколаївщині у західному напрямку.