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Вибух у Миколаєві: Кім повідомив про влучання за межами міста

Вибух у Миколаєві: Кім повідомив про влучання за межами міста

Київ • УНН

 • 20404 перегляди

Вибух стався на відкритій території за межами Миколаєва. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

На Миколаївщині ворог влучив за межами обласного центру, у відкриту ділянку. За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих. Про це  у четвер повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН

"Приліт за межами міста, на відкритій ділянці. Попередньо без постраждалих", - написав Кім. 

Раніше повідомлялось, що 13 червня жителі Миколаєва чули звук вибуху. Перед цим у Повітряних силах попереджали про ракету на Миколаївщині у західному напрямку.

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