Украинские Воздушные силы сбили 7 из 14 ракет и 17 ударных беспилотников во время российского ракетно-авиационного удара по Украине в ночь на 14 июня.
В ночь на 14 июня Воздушные Силы сбили 7 ракет и 17 ударных дронов. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.
Детали
Отмечается, что российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты различных типов и ударные БпЛА типа "Shahed".
Всего враг применил 31 средство воздушного нападения - 14 ракет воздушного, наземного базирования и 17 ударных БпЛА, а именно:
К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушные цели:
Зафиксирован взлет 9 ракетоносителей у россии - Воздушные силы ВСУ13 июня 2024, 21:27 • 34707 просмотров