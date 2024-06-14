В ночь на 14 июня Воздушные Силы сбили 7 ракет и 17 ударных дронов. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.

Детали

Отмечается, что российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты различных типов и ударные БпЛА типа "Shahed".

Всего враг применил 31 средство воздушного нападения - 14 ракет воздушного, наземного базирования и 17 ударных БпЛА, а именно:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - рф.);

3 баллистические ракеты «Искандер-М» (пуски из Крыма и Краснодарского края - рф.);

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. - рф.);

17 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков - Ейск - рф).

К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушные цели:

7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Зафиксирован взлет 9 ракетоносителей у россии - Воздушные силы ВСУ