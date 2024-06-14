Армия рф ночью ударила по Запорожью тремя ракетами "Искандер-М" - Евлаш

В ночь на 14 июня войска рф нанесли удар по территории Украины с использованием "шахедов", крылатых и баллистических ракет, из которых 3 ракеты "Искандер-М" были применены по Запорожью. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, передает УНН.

Детали

"Противник начал этой ночью свою воздушную атаку около 23 часов, запустил свои БПЛА типа "щахед". Всего их было 17, все 17 были уничтожены нашими Силами обороны Украины. Также применил и другие типы вооружения, в частности баллистические ракеты типа "Искандер-М" по Запорожью, а именно 3 ракеты использовал враг с территории временно оккупированного Крыма. Также, позже, около 3 часов ночи из саратовской области враг осуществил применение своей стратегической авиации, а именно - самолеты Ту-95МС, и выпустил 10 крылатых ракет. Зашли они в воздушное пространство Украины с территории Сумской области и в основном направлялись на Западную Украину", - сказал Евлаш.

Он отметил, что оккупанты традиционно уже целились по объектам критической и военной инфраструктуры.

Также Евлаш прокомментировал утреннюю воздушную тревогу.

"Около 6 утра противник осуществил пуски аэробаллистической ракеты Х-47 "Кинжал" с пусковых рубежей тамбовской области. Собственно, эта цель была достаточно быстрой, двигалась очень быстро. Зашла она с севера Украины и направилась в Хмельницкую область, где не достигла своей цели", - добавил Евлаш.

Напомним

В ночь на 14 июня сбили 7 ракет и 17 ударных дронов.