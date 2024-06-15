росіяни за добу обстріляли 6 громад Сумщини, зафіксовано 26 вибухів
Київ • УНН
За минулу добу росіяни обстріляли 6 прикордонних населених пунктів у Сумській області, зафіксовано 26 вибухів від мінометів, артилерії та удари з безпілотників.
ворожі російські війська продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської області. Минулої доби обстрілів зазнали 6 громад. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
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Повідомляється, що вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.
- У Краснопільській громаді зафіксовано обстріл з використанням 1 FPV дрону (1 вибух), мінометний обстріл (1 вибух), артилерійський обстріл (1 вибух).
- 4 міни скинули росіяни на територію Білопільської громади.
- По Хотінській громаді ворог бив з мінометів, зафіксовано 10 вибухів.
- По Великописарівські громаді здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
- У Есманьській громаді відбулися обстріли з використанням FPV дронів (2 вибухи).
- У Середино-Будській громаді зафіксовано обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи).
Нагадаємо
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 525 150 осіб особового складу і 7956 танків. За добу противник втратив 1090 осіб, за даними Генштабу.
Російські війська розпочали масовані обстріли Запорізької області, обстріляно 10 населених пунктів15.06.24, 07:15 • 111385 переглядiв