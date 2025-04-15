Армія рф з ночі атакувала Сумщину з артилерії, мінометів та дронами: 76 вибухів

росіяни здійснили 15 обстрілів Сумської області, при цьому в багатьох населених пунктах було зафіксовано 76 вибухів внаслідок ударів артилерії, мінометів та безпілотників.