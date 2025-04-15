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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25974 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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рф вдарила по критичній інфраструктурі Сумщини: є знеструмлення

Вночі 21 жовтня російські війська атакували критичну інфраструктуру Роменського району Сумської області. Внаслідок удару кілька населених пунктів залишились без електропостачання, ведуться відновлювальні роботи.

Суспільство • 21 жовтня, 06:30 • 14895 перегляди

рф здійснила 16 обстрілів по Сумщині: 28 вибухів у 7 громадах

Терористи обстріляли 7 громад Сумської області, здійснивши 16 атак. Зафіксовано 28 вибухів від артилерії, касетних боєприпасів, КАБ, мінометів та дронів.

Війна • 14 жовтня, 19:51 • 37300 перегляди

На Сумщині збито 7 дронів, ворог обстріляв область 30 разів за ніч та ранок

Сили ППО збили 7 ворожих безпілотників над Сумською областю. Росіяни обстріляли 8 громад області, зафіксовано 40 вибухів від різних видів озброєння.

Війна • 11 жовтня, 05:43 • 20499 перегляди

Сумщина під ворожим вогнем: обстріли призвели до загибелі двох людей

За день війська ворога здійснили 22 обстріли по Сумській області, застосовуючи авіабомби та FPV-дрони. Внаслідок авіаудару на території Есманьської громади загинули двоє місцевих жителів.

Суспільство • 8 жовтня, 22:56 • 18158 перегляди

Окупанти 82 рази обстріляли Сумщину: 8 осіб отримали поранення

Ворожі війська здійснили 82 обстріли Сумської області, зафіксовано 160 вибухів. Атаковано 13 громад, використано різні види озброєння, включаючи КАБ та дрони. У Сумах поранено 8 осіб.

Війна • 3 жовтня, 23:35 • 21241 перегляди

росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій Сумщини: зафіксовано 130 вибухів

Війська рф здійснили 62 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 130 вибухів.

Війна • 28 вересня, 19:49 • 25579 перегляди

рф завдала 41 обстріл по Сумщині: було зафіксовано 95 вибухів

За добу війська терористів обстріляли 9 громад Сумської області, використовуючи різні види озброєння. Найбільше постраждали Великописарівська, Краснопільська та Новослобідська громади.

Війна • 28 вересня, 00:25 • 21536 перегляди

Загарбники обстріляли 14 громад Сумщини: 55 атак, 2 поранених

Ворожі війська здійснили 55 обстрілів по 14 громадах Сумської області. Використовувалися міномети, артилерія, РСЗВ, FPV-дрони та КАБ. Двоє цивільних отримали поранення в Дружбівській громаді.

Суспільство • 27 вересня, 01:56 • 91703 перегляди

Армія рф за ніч обстріляла 12 громад Сумщини: 85 вибухів, є поранений

Вночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 85 вибухів. Атаковано 12 громад різними видами озброєння, в Миропільській громаді поранено цивільну особу.

Війна • 25 вересня, 06:47 • 14762 перегляди

Ситуація на Сумщині: росіяни здійснили 18 обстрілів

Вночі та зранку російські війська здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 41 вибух, постраждала одна цивільна особа, пошкоджено будівлі та автомобілі.

Війна • 17 серпня, 07:46 • 29849 перегляди

Після удару рф частина Сум без світла і газу, пошкоджено лікарню, за ніч по області 23 вибухи

Внаслідок ракетно-авіаційного удару ворога частина Сум без світла і газу, пошкоджено лікарню, одна людина поранена. За ніч росіяни здійснили 12 ударів по області.

Війна • 13 серпня, 05:59 • 38533 перегляди

Росія обстріляла Сумщину 35 разів: 1 загиблий, 2 поранених

За добу російські війська здійснили 35 обстрілів Сумської області, зафіксовано 104 вибухи. Внаслідок атак загинув один місцевий житель, ще двоє отримали поранення. Ворог використовував артилерію, міномети та авіабомби.

Суспільство • 5 серпня, 19:46 • 89655 перегляди

Терористи обстріляли Сумщину: 22 вибухи у трьох громадах

Окупанти 4 рази атакували Сумську область, спричинивши 22 вибухи. Обстріли зазнали Хотінська, Великописарівська та Есманьська громади, використовуючи FPV дрони, міномети та гранатомети.

Суспільство • 4 серпня, 05:56 • 34445 перегляди

У межах дня ворог 27 разів обстріляв Сумщину: 2 людей отримали поранення

За день росіяни 27 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, в результаті чого сталося 44 вибухи та 2 цивільні особи отримали поранення.

Суспільство • 17 липня, 19:59 • 40415 перегляди

Ворожі війська 13 разів обстріляли Сумську область, спричинивши 46 вибухів

Окупанти 13 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого сталося 46 вибухів у різних населених пунктах.

Суспільство • 15 липня, 19:22 • 49454 перегляди

Росіяни посилили обстріли на Сумщині, 40 разів обстрілявши прикордонні райони

Росіяни 40 разів відкривали вогонь і спричинили 90 вибухів у багатьох населених пунктах Сумської області, використовуючи різні види озброєння - артилерію, міномети, безпілотники та гелікоптери.

Суспільство • 13 липня, 20:03 • 101081 перегляди

Окупанти за день здійснили 24 обстріли по Сумщині: пролунало 67 вибухів

Ворог 24 рази обстріляв прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого сталося 67 вибухів у різних населених пунктах.

Суспільство • 9 липня, 19:56 • 42245 перегляди

Ворог 18 разів обстріляв Сумську область, внаслідок чого сталося 73 вибухи

Окупанти 18 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, що призвело до 73 вибухів у різних населених пунктах.

Суспільство • 5 липня, 22:20 • 29603 перегляди

Російська армія обстріляла 9 населених пунктів у Сумській області

Російська армія обстріляла з мінометів, артилерії та безпілотників 9 населених пунктів у Сумській області України, включаючи Хотин, Юнаків, Білопіль, Ворожбянськ, Миропіль, Краснопіль, Великописарівку, Шалигине та Середино-Будську, 1 липня.

Суспільство • 1 липня, 20:25 • 67814 перегляди

Окупанти 32 рази вдарили по Сумській області, спричинивши 102 вибухи

Загарбники завдали 32 удари по прикордонних районах і населених пунктах Сумської області, внаслідок чого сталося 102 вибухи в різних населених пунктах.

Суспільство • 27 червня, 19:33 • 50530 перегляди

109 вибухів за день – війська Росії обстріляли 8 громад Сумщини

Російські війська обстріляли 8 населених пунктів у Сумській області, Україна, при цьому за один день було зафіксовано 109 вибухів.

Суспільство • 25 червня, 20:04 • 52019 перегляди

російська армія завдала ударів по чотирьох громадах Сумщини

20 червня російська армія атакувала чотири населених пункти в Сумській області України, в результаті чого було зафіксовано 8 вибухів з безпілотних літальних апаратів і скинутих мін.

Суспільство • 20 червня, 20:25 • 72201 перегляди

На Сумщині пролунало 96 вибухів

В Сумской области было зафиксировано 96 взрывов из-за российских обстрелов с использованием артиллерии, минометов, беспилотных летательных аппаратов и мин по нескольким населенным пунктам.

Суспільство • 20 червня, 00:55 • 41376 перегляди

Терористичні війська 8 разів обстріляли Сумську область, спричинивши 27 вибухів

Ворожі війська 8 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області вночі та вранці, в результаті чого було зафіксовано 27 вибухів у різних населених пунктах.

Суспільство • 16 червня, 05:33 • 107785 перегляди

росіяни за добу обстріляли 6 громад Сумщини, зафіксовано 26 вибухів

За минулу добу росіяни обстріляли 6 прикордонних населених пунктів у Сумській області, зафіксовано 26 вибухів від мінометів, артилерії та удари з безпілотників.

Війна • 15 червня, 06:13 • 65716 перегляди

Армія рф з ночі атакувала Сумщину з артилерії, мінометів та дронами: 76 вибухів

росіяни здійснили 15 обстрілів Сумської області, при цьому в багатьох населених пунктах було зафіксовано 76 вибухів внаслідок ударів артилерії, мінометів та безпілотників.

Війна • 10 червня, 05:27 • 22940 перегляди

За день військові РФ завдали ударів по 11 громадах Сумщини

Російські військові атакували 11 населених пунктів у Сумській області, 8 червня було зафіксовано 26 обстрілів і 59 вибухів.

Суспільство • 8 червня, 23:55 • 82787 перегляди

Війська рф обстріляли чотири громади на Сумщині: зафіксовано 27 вибухів

російські війська обстріляли 4 населених пункти в Сумській області, зафіксувавши 27 вибухів.

Суспільство • 7 червня, 06:42 • 22519 перегляди

росіяни вночі та вранці обстріляли 4 громади Сумщини: пролунало понад 30 вибухів

Вночі та вранці росіяни обстріляли чотири громади Сумської області, зафіксовано понад 30 вибухів внаслідок мінометних обстрілів, ударів безпілотників, мін та вогню зі стрілецької зброї.

Війна • 6 червня, 06:36 • 19479 перегляди

Ворог вночі та вранці обстріляв 6 громад Сумщини: пролунало 36 вибухів

Російські війська вночі та вранці обстріляли 6 громад у Сумській області, при цьому було зафіксовано 36 вибухів внаслідок артилерійських, мінометних обсрілів та атак з БПЛА.

Війна • 5 червня, 06:20 • 19446 перегляди