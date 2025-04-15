Вночі 21 жовтня російські війська атакували критичну інфраструктуру Роменського району Сумської області. Внаслідок удару кілька населених пунктів залишились без електропостачання, ведуться відновлювальні роботи.
Терористи обстріляли 7 громад Сумської області, здійснивши 16 атак. Зафіксовано 28 вибухів від артилерії, касетних боєприпасів, КАБ, мінометів та дронів.
Сили ППО збили 7 ворожих безпілотників над Сумською областю. Росіяни обстріляли 8 громад області, зафіксовано 40 вибухів від різних видів озброєння.
За день війська ворога здійснили 22 обстріли по Сумській області, застосовуючи авіабомби та FPV-дрони. Внаслідок авіаудару на території Есманьської громади загинули двоє місцевих жителів.
Ворожі війська здійснили 82 обстріли Сумської області, зафіксовано 160 вибухів. Атаковано 13 громад, використано різні види озброєння, включаючи КАБ та дрони. У Сумах поранено 8 осіб.
Війська рф здійснили 62 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 130 вибухів.
За добу війська терористів обстріляли 9 громад Сумської області, використовуючи різні види озброєння. Найбільше постраждали Великописарівська, Краснопільська та Новослобідська громади.
Ворожі війська здійснили 55 обстрілів по 14 громадах Сумської області. Використовувалися міномети, артилерія, РСЗВ, FPV-дрони та КАБ. Двоє цивільних отримали поранення в Дружбівській громаді.
Вночі та зранку росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 85 вибухів. Атаковано 12 громад різними видами озброєння, в Миропільській громаді поранено цивільну особу.
Вночі та зранку російські війська здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 41 вибух, постраждала одна цивільна особа, пошкоджено будівлі та автомобілі.
Внаслідок ракетно-авіаційного удару ворога частина Сум без світла і газу, пошкоджено лікарню, одна людина поранена. За ніч росіяни здійснили 12 ударів по області.
За добу російські війська здійснили 35 обстрілів Сумської області, зафіксовано 104 вибухи. Внаслідок атак загинув один місцевий житель, ще двоє отримали поранення. Ворог використовував артилерію, міномети та авіабомби.
Окупанти 4 рази атакували Сумську область, спричинивши 22 вибухи. Обстріли зазнали Хотінська, Великописарівська та Есманьська громади, використовуючи FPV дрони, міномети та гранатомети.
За день росіяни 27 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, в результаті чого сталося 44 вибухи та 2 цивільні особи отримали поранення.
Окупанти 13 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого сталося 46 вибухів у різних населених пунктах.
Росіяни 40 разів відкривали вогонь і спричинили 90 вибухів у багатьох населених пунктах Сумської області, використовуючи різні види озброєння - артилерію, міномети, безпілотники та гелікоптери.
Ворог 24 рази обстріляв прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого сталося 67 вибухів у різних населених пунктах.
Окупанти 18 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, що призвело до 73 вибухів у різних населених пунктах.
Російська армія обстріляла з мінометів, артилерії та безпілотників 9 населених пунктів у Сумській області України, включаючи Хотин, Юнаків, Білопіль, Ворожбянськ, Миропіль, Краснопіль, Великописарівку, Шалигине та Середино-Будську, 1 липня.
Загарбники завдали 32 удари по прикордонних районах і населених пунктах Сумської області, внаслідок чого сталося 102 вибухи в різних населених пунктах.
Російські війська обстріляли 8 населених пунктів у Сумській області, Україна, при цьому за один день було зафіксовано 109 вибухів.
20 червня російська армія атакувала чотири населених пункти в Сумській області України, в результаті чого було зафіксовано 8 вибухів з безпілотних літальних апаратів і скинутих мін.
В Сумской области было зафиксировано 96 взрывов из-за российских обстрелов с использованием артиллерии, минометов, беспилотных летательных аппаратов и мин по нескольким населенным пунктам.
Ворожі війська 8 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області вночі та вранці, в результаті чого було зафіксовано 27 вибухів у різних населених пунктах.
За минулу добу росіяни обстріляли 6 прикордонних населених пунктів у Сумській області, зафіксовано 26 вибухів від мінометів, артилерії та удари з безпілотників.
росіяни здійснили 15 обстрілів Сумської області, при цьому в багатьох населених пунктах було зафіксовано 76 вибухів внаслідок ударів артилерії, мінометів та безпілотників.
Російські військові атакували 11 населених пунктів у Сумській області, 8 червня було зафіксовано 26 обстрілів і 59 вибухів.
російські війська обстріляли 4 населених пункти в Сумській області, зафіксувавши 27 вибухів.
Вночі та вранці росіяни обстріляли чотири громади Сумської області, зафіксовано понад 30 вибухів внаслідок мінометних обстрілів, ударів безпілотників, мін та вогню зі стрілецької зброї.
Російські війська вночі та вранці обстріляли 6 громад у Сумській області, при цьому було зафіксовано 36 вибухів внаслідок артилерійських, мінометних обсрілів та атак з БПЛА.