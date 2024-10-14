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рф здійснила 16 обстрілів по Сумщині: 28 вибухів у 7 громадах

Київ • УНН

 • 37297 перегляди

Терористи обстріляли 7 громад Сумської області, здійснивши 16 атак. Зафіксовано 28 вибухів від артилерії, касетних боєприпасів, КАБ, мінометів та дронів.

рф здійснила 16 обстрілів по Сумщині: 28 вибухів у 7 громадах

У межах дня терористи здійснили 16 обстрілів по Сумщині, зафіксовано 28 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Серед постраждалих громад були Х отінська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська та Есманьська.

У Юнаківській громаді ворог вів вогонь зі ствольної артилерії, зафіксовано 5 вибухів. Глухівська громада також зазнала атак, де було здійснено 5 пусків касетних боєприпасів.

У Шалигинській громаді зафіксовано 3 пуски КАБ, а в Миропільській – 5 вибухів від вогню зі ствольної артилерії. Есманьська громада отримала удар FPV-дроном (1 вибух) та обстріл з міномету (1 вибух).

Великописарівська громада стала свідком скидання вибухових пристроїв з безпілотних літальних апаратів (2 вибухи), тоді як у Хотінській громаді ворог здійснив вогневу атаку з самохідних артилерійських установок (3 вибухи) та мінометів (3 вибухи).

На Сумщині зафіксовано пуск керованих авіабомб ворогом14.10.24, 04:08 • 103475 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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