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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8494 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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MIM-104 Patriot

На Сумщині зафіксовано пуск керованих авіабомб ворогом

Київ • УНН

 • 103475 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуск керованих авіаційних бомб на Сумщині. Також зафіксовано зростання активності ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

На Сумщині зафіксовано пуск керованих авіабомб ворогом

На Сумщині зафіксовано пуск керованих авіаційних бомб. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

За інформацією, виявлено зростання активності ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожої авіації на північному сході14.10.24, 02:55 • 17352 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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