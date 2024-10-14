На Сумщині зафіксовано пуск керованих авіабомб ворогом
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про пуск керованих авіаційних бомб на Сумщині. Також зафіксовано зростання активності ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
На Сумщині зафіксовано пуск керованих авіаційних бомб. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
За інформацією, виявлено зростання активності ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожої авіації на північному сході14.10.24, 02:55 • 17352 перегляди