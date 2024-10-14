На Сумщине зафиксирован пуск управляемых авиабомб врагом
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщили о пуске управляемых авиационных бомб на Сумщине. Также зафиксирован рост активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
На Сумщине зафиксирован пуск управляемых авиационных бомб. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
По информации, выявлен рост активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеской авиации на северо-востоке13 октября 2024, 23:55 • 3771 просмотр