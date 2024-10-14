рф осуществила 16 обстрелов по Сумской области: 28 взрывов в 7 общинах
Киев • УНН
Террористы обстреляли 7 громад Сумской области, осуществив 16 атак. Зафиксировано 28 взрывов от артиллерии, кассетных боеприпасов, КАБ, минометов и дронов.
В пределах дня террористы совершили 16 обстрелов по Сумской области, зафиксировано 28 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Среди пострадавших общин были Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Великописаревская, Глуховская, Шалыгинская и Эсманьская.
В Юнаковской громаде враг вел огонь из ствольной артиллерии, зафиксировано 5 взрывов. Глуховская громада также подверглась атакам, где было осуществлено 5 пусков кассетных боеприпасов.
В Шалыгинской громаде зафиксировано 3 пуска КАБ, а в Миропольской - 5 взрывов от огня из ствольной артиллерии. Эсманьская громада получила удар FPV-дроном (1 взрыв) и обстрел из миномета (1 взрыв).
Великописаревская громада стала свидетелем сброса взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов (2 взрыва), тогда как в Хотинской громаде враг совершил огневую атаку из самоходных артиллерийских установок (3 взрыва) и минометов (3 взрыва).
На Сумщине зафиксирован пуск управляемых авиабомб врагом14 октября 2024, 01:08 • 103170 просмотров