109 вибухів за день – війська Росії обстріляли 8 громад Сумщини
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 8 населених пунктів у Сумській області, Україна, при цьому за один день було зафіксовано 109 вибухів.
Протягом 25 червня російська армія 25 разів обстрілювала території Сумської області. Зафіксовано 109 вибухів. Під вогнем були Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська громади. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації, передає УНН.
Деталі
З артилерії були обстріляні Білопільська громада (21 вибух) та Великописарівська (13 вибухів).
Есманьську громаду обстріляли FPV дронами (5 вибухів), також був мінометний обстріл (5 вибухів).
По Юнаківській громаді російські військові вдарили з реактивних систем залпового вогню (12 вибухів) та артилерії (33 вибухи).
Чотири міни скинули солдати РФ на територію Шалигинської громади, також був обстріл з крупнокаліберного кулемета.
В Хотінській громаді був мінометний обстріл (2 вибухи).
Обстріл з використанням FPV дрона був в Середино-Будській громаді (1 вибух).
13 мін скинули російські армійці на територію Миропільської громади.
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