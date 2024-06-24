Ворожі війська 14 разів обстріляли Сумську область, у результаті чого сталося 37 вибухів
Київ • УНН
Війська рф 14 разів обстріляли прикордонні райони Сумської області, в результаті чого в декількох населених пунктах прогриміло 37 вибухів.
У межах дня сили терористичної держави 14 разів обстріляли Сумщину, в результаті чого сталося 37 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 37 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська громади
Ситуація в громадах
Великописарівська: ворог здійснив артилерійський обстріл (2 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух) та скинув ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
Білопільська: окупанти обстріляли з артилерії (8 вибухів), скид ВОГ з БпЛА (5 вибухів).
Есманьська: загарбники били з мінометів (2 вибухи).
Краснопільська: противник вдарив з артилерії (9 вибухів), міномету (8 вибухів).
росія десять разів обстріляла Сумщину: зафіксовано 34 вибухи23.06.24, 10:19 • 31277 переглядiв