росія десять разів обстріляла Сумщину: зафіксовано 34 вибухи
Київ • УНН
Вночі та зранку ворог здійснив десять обстрілів населених пунктів та прикордоння Сумщини. Застосовували FPV-дрони, артилерію та міни.
Вночі та зранку ворог здійснив десять обстрілів населених пунктів та прикордоння Сумщини. Застосовували FPV-дрони, артилерію та міни. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи. Обстрілів зазнали Садівська, Юнаківська, Білопільська, Есманьська, Шалигинська та Середино-Будська громади
У Білопільській громаді відбулася серія ударів за допомогою дронів-FPV (11 вибухів), а також було проведено артилерійський обстріл (5 вибухів) і скинуто ВОГ з БпЛА (1 вибух).
У Середино-Будській громаді зафіксовано один вибух внаслідок скидання ВОГ з БпЛА.
Есманська громада піддалася обстрілу зі стрілецької зброї.
На території Шалигинської громади російські війська скинули 8 мін.
Садівська громада зазнала атаки з БпЛА, яка призвела до одного вибуху.
Юнаківська громада зазнала удару зі ствольної артилерії, що призвело до 8 вибухів.
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