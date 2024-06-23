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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3886 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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БМ-27 «Ураган»

За добу країна-терорист втратила 1270 військовослужбовців

Київ • УНН

 • 36268 перегляди

За даними Збройних Сил України, рф втратила 1270 чоловік особового складу і різну військову техніку в бойових діях проти України.

За добу країна-терорист втратила 1270 військовослужбовців

За добу рф втратила 1270 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 23.06.24:

- Особовий склад: 534360 (+1270).

- Танки: 8019 (+10).

- Броньовані бойові машини: 15398 (+15).

- Артилерійські системи: 14195 (+61).

- РСЗВ: 1108 (+2).

- Засоби ППО: 863 (+2).

- Літаки: 359.

- Гелікоптери: 326.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 11355 (+50).

- Крилаті ракети: 2321 (+13).

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 19248 (+44).

- Спеціальна техніка: 2377 (+8).

УВАГА! Загальна цифра втрат противника у крилатих ракетах подана з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за попередню добу подаються у звичайному режимі

- Генеральний штаб ЗСУ.

рф втратила 1110 військовослужбовців за добу22.06.24, 08:09 • 103045 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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