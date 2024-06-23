За добу країна-терорист втратила 1270 військовослужбовців
Київ • УНН
За даними Збройних Сил України, рф втратила 1270 чоловік особового складу і різну військову техніку в бойових діях проти України.
За добу рф втратила 1270 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 23.06.24:
- Особовий склад: 534360 (+1270).
- Танки: 8019 (+10).
- Броньовані бойові машини: 15398 (+15).
- Артилерійські системи: 14195 (+61).
- РСЗВ: 1108 (+2).
- Засоби ППО: 863 (+2).
- Літаки: 359.
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 11355 (+50).
- Крилаті ракети: 2321 (+13).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 19248 (+44).
- Спеціальна техніка: 2377 (+8).
УВАГА! Загальна цифра втрат противника у крилатих ракетах подана з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за попередню добу подаються у звичайному режимі
рф втратила 1110 військовослужбовців за добу22.06.24, 08:09 • 103045 переглядiв