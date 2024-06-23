За добу країна-терорист втратила 1270 військовослужбовців

За добу рф втратила 1270 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 23.06.24:

- Особовий склад: 534360 (+1270).

- Танки: 8019 (+10).

- Броньовані бойові машини: 15398 (+15).

- Артилерійські системи: 14195 (+61).

- РСЗВ: 1108 (+2).

- Засоби ППО: 863 (+2).

- Літаки: 359.

- Гелікоптери: 326.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 11355 (+50).

- Крилаті ракети: 2321 (+13).

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 19248 (+44).

- Спеціальна техніка: 2377 (+8).

УВАГА! Загальна цифра втрат противника у крилатих ракетах подана з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за попередню добу подаються у звичайному режимі