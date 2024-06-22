рф втратила 1110 військовослужбовців за добу
Київ • УНН
Протягом доби рф втратила 1110 військовослужбовців, внаслідок чого загальні бойові втрати рф з початку вторгнення 24 лютого 2022 року склали 533 090 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За добу рф втратила 1110 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 22.06.24:
- Особовий склад: 533090 (+1110).
- Танки: 8009 (+8).
- Броньовані бойові машини: 15383 (+11).
- Артилерійські системи: 14188 (+28).
- РСЗВ: 1106.
- Засоби ППО: 861.
- Літаки: 359.
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 11305 (+15).
- Крилаті ракети: 2302 (+4).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 19204 (+23).
- Спеціальна техніка: 2369 (+2).
За добу рф втратила 1290 військовослужбовців 04.06.24, 07:38 • 22262 перегляди