За добу рф втратила 1290 військовослужбовців
Київ • УНН
Протягом доби рф втратила 1290 чоловік особового складу, в результаті чого її загальні бойові втрати з початку вторгнення в Україну склали 512 420 військовослужбовців.
За добу рф втратила 1290 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 04.06.24:
- Особовий склад: 512420 (+1290).
- Танки: 7794 (+15).
- Броньовані бойові машини: 15020 (+18).
- Артилерійські системи: 13345 (+65).
- РСЗВ: 1092 (+2).
- Засоби ППО: 827 (+3).
- Літаки: 357.
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 10766 (+27).
- Крилаті ракети: 2268.
- Кораблі/катери: 27.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 18228 (+69).
- Спеціальна техніка: 2211 (+12).
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